Сафонов прокомментировал пропущенный гол в матче России и Перу

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался о пропущенном мяче в игре с национальной командой Перу. Товарищеский матч состоялся 12 ноября. Итоговый счёт — 1:1. Сафонов пропустил от перуанцев гол после удара с дальней дистанции.

«Всем привет! Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы — и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру. Думаю разобрать для вас несколько пропущенных мячей. Если соберусь — последний точно будет в разборе. Там есть что обсудить. Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток [первой половины] сезона — он продлится примерно до двадцатых чисел декабря", — написал Сафонов в своём телеграм-канале.