Нападающий «Динамо» объяснил неудачи команды в первом круге РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев объяснил неудовлетворительные результаты команды в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги. По итогам 15 туров бело-голубые идут на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. Минувшим летом команду возглавил Валерий Карпин.

«Моментами нам просто не везёт. Что-то не получается, что-то не идёт. Будем честны, что первую половину сезона мы провели не лучшим образом, но у нас есть пауза на сборные. Впереди большой перерыв, в который будем анализировать и искать нужный нам футбол», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.