В Госдуме призвали УЕФА наказать украинских провокаторов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал провокацию против России на матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

Свищев отметил, что организаторам необходимо наказать болельщиков, которые продемонстрировали антироссийский баннер во время футбольного матча.

«Однозначно надо наказать зачинщиков этой провокации, Украинскую ассоциацию футбола и сборную Украины. Потому что УЕФА и ФИФА неоднократно высказывались о том, что на трибунах болельщиков не должно появляться никаких политических лозунгов, тем более таких провокационных», — заявил он.

Депутат добавил, что подобные ситуации нельзя замалчивать. Он отметил, что в случае, если этого не сделать, антироссийские провокации будут продолжаться.

16 ноября Украина обыграла Исландию в отборочном матче ЧМ-2026. Матч прошел в Варшаве. Во время встречи украинские болельщики вывесили баннер, на котором был изображен горящий Кремль.