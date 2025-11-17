В Госдуме призвали УЕФА наказать зачинщиков провокации против России

Lenta.ruиещё 1

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал провокацию против России на матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме призвали УЕФА наказать украинских провокаторов
© РИА Новости

Свищев отметил, что организаторам необходимо наказать болельщиков, которые продемонстрировали антироссийский баннер во время футбольного матча.

«Однозначно надо наказать зачинщиков этой провокации, Украинскую ассоциацию футбола и сборную Украины. Потому что УЕФА и ФИФА неоднократно высказывались о том, что на трибунах болельщиков не должно появляться никаких политических лозунгов, тем более таких провокационных», — заявил он.

Депутат добавил, что подобные ситуации нельзя замалчивать. Он отметил, что в случае, если этого не сделать, антироссийские провокации будут продолжаться.

16 ноября Украина обыграла Исландию в отборочном матче ЧМ-2026. Матч прошел в Варшаве. Во время встречи украинские болельщики вывесили баннер, на котором был изображен горящий Кремль.

Главное сейчас
Главное сейчас