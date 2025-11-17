Экс-футболист Шалимов готов помогать Романову в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что готов войти в штаб Вадима Романова в московской команде.

На прошлой неделе «красно‑белые» объявили о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.

— На сегодняшний день Вадим Романов является исполняющим обязанности главного тренера. И ему нужна помощь. Главное, чтобы он не боялся. И тут очень важен весь тренерский штаб. Пойти вторым тренером? Даже необязательно на лавке сидеть. Можно сидеть на трибуне. Неважно. Надо создать сильный тренерский штаб. Романов может вырасти в сильного тренера. И нельзя этот шанс упускать, надо максимально ему помочь. Он свой, я с удовольствием готов был бы ему помочь. Я его знаю, у нас нормальные отношения, — заявил Шалимов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

«Спартак» после первого круга МИР РПЛ располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.