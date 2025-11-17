Нападающий "Динамо" не собирается выступать за сборную Азербайджана

Как сообщает "Спорт-Экспресс", нападающий московского "Динамо" Ульви Бабаев не будет представлять на международном уровне сборную Азербайджана.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Бабаев может сменить спортивное гражданство и выступать за азербайджанскую национальную команду.

По данным "СЭ", Ульви не вел переговоров с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА), представители организации, в свою очередь, также не выходили на футболиста.

Мечтой Бабаева являются выступления за сборную России. Нападающий играл за юношеские национальные команды России разных возрастов. 12 ноября он был заигран за российскую молодежку в товарищеском матче со сборной Ирана U-23 (2:0), где не отметился результативными действиями. 15 ноября в игре с командой Бахрейна U-23 (2:0) Бабаев оформил дубль.

За "Динамо" в сезоне 2025/2026 форвард отыграл 12 встреч и забил 5 мячей.