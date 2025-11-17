"Барселона" проведет первый матч на восстановленном стадионе

"Барселона" проведет первый матч на стадионе "Камп Ноу" после реконструкции 22 ноября в рамках чемпионата Испании по футболу с "Атлетиком". Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны"

Встреча 13-го тура чемпионата Испании начнется в 18:15 мск.

С 2022 года "Камп Ноу" находился на реконструкции. Изначально открытие стадиона планировалось осенью 2024 года, затем его перенесли на апрель 2025 года, а позднее - на август. На время реконструкции "Камп Ноу" "Барселона" проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе.

"Камп Ноу" был открыт в 1957 году. Стадион принимал два финала Лиги чемпионов - 1989 и 1999 годов.