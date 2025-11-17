"Рубин" проводит служебную проверку по факту травмы футболистки

Казанский футбольный клуб "Рубин" проводит служебную проверку по факту травмы 11-летней воспитанницы академии клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что на ногу 11-летней футболистке упали ворота во время тренировки.

"Рубин" находится на связи с родителями пострадавшей девочки в результате перелома и будет помогать ей в восстановлении и реабилитации от травмы. Что касается тренера, то Юлия Балыкова возглавляет женскую команду "Рубин" среди девушек до 14 лет и официально является сотрудником клуба. В академии клуба никогда не практиковалось физическое наказание детей, это неприемлемо для педагогов и тренеров. По факту происшествия в клубе проводится служебная проверка и выяснение всех обстоятельств случившегося", - говорится в заявлении пресс-службы "Рубина".

"Рубин" после инцидента контактировал с мамой девочки с предложением урегулирования ситуации в досудебном порядке, стороны находятся в диалоге. "Рубин" желает скорейшего выздоровления нашей воспитаннице и приложит все усилия для ее скорейшего возвращения на поле", - добавили в пресс-службе клуба.