Ташуев о сборной: «Пропущенные голы – тренерские ошибки. Футбол направлен на доминирование в чужой штрафной. Мы начинаем в своей разыгрывать. Зачем?»
Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался о поражении сборной России от команды Чили (0:2) в товарищеском матче.
– Вас огорчило поражение от Чили?
– Огорчаться нет смысла, потому что это товарищеский матч. Сборная Чили дала бой. Мы свою сборную проверили.
Чилийцы были очень надежны в обороне, они забили. Говорят, что это были случайные голы, ошибки, но это, конечно, от лукавого.
Это не ошибки, это их высокий прессинг и системность нашей игры, которая есть уже давно. Футбол вообще весь направлен на доминирование в чужой штрафной площади. Мы начинаем почему‑то в своей разыгрывать. Зачем это делать? Мы начинаем катать, потом говорим: «Ой, ошиблись». Мы не ошиблись, мы привозим.
Пропущенные голы сборной – тренерские ошибки. У Карпина это с «Ростова» идет. Когда я возглавлял «Ахмат», мы сами забивали такие голы им. Это же тренерская мысль.
Говорят, что, если голы были пропущены из‑за ошибок, то это ничего страшного… В смысле ничего страшного? Это самое страшное, когда ты сам себе забиваешь голы.
Такие мячи системные – это проблема. Все пропущенные голы – это издержки направления системы игры, которую выбирает сегодняшний тренерский штаб, – сказал Сергей Ташуев.
Ирина Роднина: «У нас в хоккее, лыжах, гимнастике и других видах спорта есть личности. Я не вижу кризиса личностей у нас в спорте»
«Если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь, я тебе один поджопник». Загитова поспорила с Гуменником на чистый прокат во влоге Первого канала
Ташуев о сборной: «Пропущенные голы – тренерские ошибки. Футбол направлен на доминирование в чужой штрафной. Мы начинаем в своей разыгрывать. Зачем?»
Ирина Роднина: «У нас в хоккее, лыжах, гимнастике и других видах спорта есть личности. Я не вижу кризиса личностей у нас в спорте»
«Если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь, я тебе один поджопник». Загитова поспорила с Гуменником на чистый прокат во влоге Первого канала
Ташуев о сборной: «Пропущенные голы – тренерские ошибки. Футбол направлен на доминирование в чужой штрафной. Мы начинаем в своей разыгрывать. Зачем?»