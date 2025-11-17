Назван исполняющий обязанности главного тренера "Динамо"

После ухода Валерия Карпина исполнять обязанности главного тренера московского "Динамо" будет Ролан Гусев. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Гусев уже занимал должность и.о. главного тренера бело-голубых с мая по июнь этого года после увольнения Марцела Лички.

© ФК "Динамо" Москва

Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо" сегодня, 17 ноября. Специалист заявил, что намерен сосредоточиться на работе в сборной России. Первый круг чемпионата России динамовцы завершили на 10-м месте турнирной таблицы Премьер-Лиги с 17 очками в активе.

Всего под руководством Карпина "Динамо" провело 22 официальных матча (8 побед, 5 ничьих, 9 поражений).