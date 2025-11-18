В Госдуме прокомментировали уход Карпина из «Динамо»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что, возможно, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин принял решение уйти с поста главного тренера московского «Динамо», чтобы лучше выполнять работу в национальной команде.

Карпин в понедельник покинул пост главного тренера «бело‑голубых». Он возглавил «Динамо» летом 2025 года, заключив трехлетний контракт. Карпин совмещал работу в клубе и сборной России.

— В моем виде спорта невозможно совмещать работу в регионе и в сборной. В большинстве видов спорта так и происходит: тренер сборной тренирует только сборную.

В футболе [работа тренера сборной построена] немного по‑другому: игроки собираются в сборную из разных команд на какое‑то время, а не тренируются всегда вместе. Но тут есть нюанс: если тренер работает в каком‑то одном клубе, то все равно есть небольшое предпочтение к своему клубу.

Ребят в сборной много, это большая команда с запасными. Надо еще продумать тренировочный процесс, стратегию, тактику, соревнования, сборы. Это огромная работа. Поэтому, возможно, он принял решение, чтобы сосредоточиться и лучше выполнять эту работу. Ведь все то же самое, что я назвала, нужно делать и в клубе. Двойная работа — очень тяжелая и насыщенная. Времени вообще нет.

— Как думаете, повлияет ли это в лучшую сторону на нашу сборную?

— Смотря что иметь в виду. К сожалению, не имея доступа к международным соревнованиям, мы не понимаем точно, какую цель для сборной мы должны ставить. Выигрывать в товарищеских матчах — наверное, не та цель. Сейчас, наверное, задача тренера — подготовить сборную, которая после допуска должна только выигрывать.

В товарищеских матчах кто‑то может расслабиться, не играть в полную силу, потому что это будто тренировочная игра, которая не дает ничего в дальнейшем. Они же понимают, что это матч не за олимпийскую медаль и не за звание чемпиона мира.

Спортсмены очень замотивированы на результат, и если они понимают, что [в проигрыше нет] ничего страшного, то не будут играть или бежать на максимум. Тренеру пытаться замотивировать спортсменов на товарищеские матчи очень непросто. Я думаю, что сейчас цель — посмотреть молодежь, чтобы она поиграла и был хороший запас на будущее. И чтобы к моменту, когда мы вернемся, у нас была прекрасная команда. Слаженная, сыгранная, понимающая друг друга, — сказала Журова «Матч ТВ».

«Динамо» после 15 туров с 17 очками занимает 10‑е место в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ). В ближайшем туре команда сыграет дома с махачкалинским «Динамо».

Карпин занимает должность главного тренера сборной России с июля 2021 года. Национальная команда на данный момент не участвует в международных турнирах по решению УЕФА и ФИФА, но регулярно проводит товарищеские матчи. В ноябре сборная России сыграла с командами Перу (1:1) и Чили (0:2).

