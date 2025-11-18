Мостовой об отставке Карпина: смеюсь без остановки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что смеется над отставкой Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо". Об этом сообщает "РБ Спорт". "Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда "Динамо" только подписало его. В футболе уже все придумано, хватит изображать "Смехопанораму". Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в "Динамо", - заявил Мостовой. 17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в "Динамо", чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. В турнирной таблице национального первенства после 15 туров "Динамо" идет на 10 месте, набрав 17 очков. 11 ноября "Спартак" расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, "Балтикой" и "Динамо".