Мостовой готов вывести сборную Кюрасао на Чемпионат мира

Национальная Служба Новостей

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил НСН, что согласен возглавить сборную Кюрасао по футболу, если такое предложение действительно поступит.

Мостовой готов вывести сборную Кюрасао на чемпионат мира
© РИА Новости

Ранее член исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп допустил назначение Мостового в национальную сборную страны после ухода Дика Адвоката, сообщил портал Sports.ru.

«Было бы неплохо, тем более после Дика Адвоката команда осталась готовой. Нет никакого риска. Если выйдешь и проиграешь, то никто ругать тебя не будет. Поэтому нормально. Если наоборот, то попадем на Чемпионат мира в США (для выхода в финальную часть турнира Кюрасао достаточно не проиграть Ямайке в личной встрече 19 ноября – примечание НСН.). Тогда можно пофантазировать, что я буду единственным россиянином в Америке и в какой-то степени буду защищать честь России на этом турнире. Это всегда с удовольствием, обязательно поеду», — отметил он.

Кюрасао - небольшое островное государство, расположенное на юге Карибского моря вблизи Венесуэлы. Его футбольная сборная занимает 82 место в рейтинге ФИФА, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Главное сейчас
Национальная Служба Новостей: главные новости
Главное сейчас
Национальная Служба Новостей: главные новости