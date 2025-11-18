США упростит визовые процедуры для болельщиков на ЧМ-2026

Правительство США согласилось на ускоренную процедуру подачи заявлений на визы для болельщиков, желающих посетить матчи своих сборных, на чемпионате мира 2026 года, сообщает The Sun.

На пресс-конференции в Белом доме президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио подтвердили соглашение с ФИФА о предоставлении болельщикам, имеющим билеты, ускоренного обслуживания.

Чиновники Цюриха приветствовали систему приоритетного назначения собеседований, теперь известную как «FIFA Pass», хотя эта система обеспечивает лишь быстрое собеседование и не даёт гарантий, что визы будут одобрены.

«Соединенные Штаты предлагают приоритетные встречи, чтобы болельщики чемпионата мира по футболу FIFA могли пройти собеседования на получение визы и доказать, что они имеют право на участие. Билет не является визой и не гарантирует въезд в США. Это гарантирует вам ускоренную запись на прием. Вы всё равно пройдёте ту же проверку, что и все остальные. Единственное отличие в том, что мы поднимаем вас в очереди», — приводит слова Рубио The Sun.

Чемпионат мира по футболу пройдёт летом будущего года на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

