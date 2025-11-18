Член совета директоров "Динамо" прокомментировал уход Карпина

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал уход Валерия Карпина из команды.

"Валерий Георгиевич подал в отставку сам, никакого давления на него со стороны руководства клуба не было. Более того, три дня назад с ним был разговор, договорились о том, что он будет работать и дальше, но он поразмышлял и понял, видимо, после проигранной игры с Чили, что надо сосредоточиться на сборной. Я с ним полностью согласен. Но поступок чисто мужской. Более того, никаких финансовых компенсаций он не требует", - приводит слова Степашина "КП Спорт".

Валерий Карпин 17 ноября сообщил о своём уходе из "Динамо". Российский специалист проработал в клубе менее пяти месяцев. После первого круга бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

Валерий Карпин сообщил, что это решение связано с желанием сконцентрироваться на сборной России. Напомним, что в ноябрьском цикле национальная команда провела две товарищеские встречи против Перу (1:1) и Чили (0:2). После поражения от чилийцев прервалась четырёхлетняя серия без поражений сборной России. Последний раз национальная команда уступала хорватам 14 ноября 2021 года в отборочном цикле на чемпионат мира 2022 года.