12 европейских сборных напрямую отобрались на ЧМ‑2026 по футболу

Во вторник завершился групповой турнир европейского отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года.

12 победителей отборочных групп получили прямые путевки в финальную часть мирового первенства. Ими стали Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия и Хорватия.

Еще 12 европейских сборных, занявших вторые места в отборочных группах, продолжат борьбу в раунде плей‑офф, где разыгрываются четыре путевки. Этими командами стали Словакия, Косово, Дания, Украина, Турция, Ирландия, Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Уэльс, Албания и Чехия. К ним присоединятся четыре сборные, вышедшие в раунд плей‑офф через Лигу наций. Это Румыния, Северная Ирландия, Швеция и Северная Македония.

Жеребьевка для определения четырех групп раунда плей‑офф состоится в четверг в Цюрихе, Швейцария. Турнир пройдет в марте 2026 года.

