Польша вышла в стыковые матчи ЧМ-2026

Сборная Мальты уступила национальной команде Польши в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Встреча, которая прошла на Национальном стадионе в Мальте, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей отличились Роберт Левандовски, Петр Зелиньски и Павел Вшолек. У проигравшей команды отличились Ирвин Кардона и Тедди Теума.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

По итогам группового турнира Польша заняла второе место и отобралась в стыковые матчи, которые пройдут в марте будущего года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

