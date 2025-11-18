УЕФА обсуждает возможность возвращения россиян на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что международные футбольные ассоциации продолжают обсуждать вопрос допуска российских команд к международным соревнованиям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несомненно, на каждой встрече ассоциации так или иначе обсуждают этот вопрос. Так же как и вопрос отстранения или неотстранения от международных соревнований Израиля», — отметил Митрофанов.

По словам Митрофанова, этот вопрос поднимается на каждой встрече Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), включая предстоящий 50-й конгресс организации, который состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.