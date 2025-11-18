Выяснилось, кто может возглавить «Динамо»

Московское «Динамо» рассматривает наставника грозненского «Ахмата» Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Кандидатуру Черчесова лоббирует бывший председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Тренер имеет опыт работы с «Динамо» — он возглавлял команду в сезоне 2014/2015 годов.

Помимо Черчесова, в списке кандидатов значатся Владимир Федотов и Дмитрий Белкин, которого также поддерживает Степашин.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».