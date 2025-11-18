Нападающий "Крыльев" отреагировал на слухи о продлении контракта с клубом

Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов, арендованный "Торпедо", отреагировал на информацию о пролонгации соглашения с самарцами.

© ФК "Крылья Советов"

"Да, я продлил контракт. Но еще летом, когда уезжал в "Торпедо" в аренду. Рассчитываю ли вернуться в "Крылья"? Это уже как руководство посчитает нужным", - приводит слова Шитова "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий Владислав Шитов продлил контракт с "Крыльями Советов" до лета 2027 года.

В этом сезоне 22-летний форвард провел в составе московского "Торпедо" 12 матчей в Первой лиге и Кубке России, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.