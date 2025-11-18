Экс-футболист «Локомотива» назвал лучшего тренера первого круга РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «Матч ТВ» назвал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева лучшим специалистом в первом круге МИР РПЛ.

После 15 туров «Балтика» с 28 очками занимает пятое место в таблице чемпионата России. В следующем туре калининградская команда 22 ноября сыграет в гостях с «Оренбургом».

— Назовите лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга.

— Мне импонирует «Балтика». Подход Талалаева и его фишка, которая заключается в очень крутом общении с игроками. Видно, что вокруг него сплотился коллектив, и они показывают неплохой футбол, — сказал Тарасов «Матч ТВ».

