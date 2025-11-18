Игнатьев рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов способен достичь высоких целей в московском «Динамо», заявил «Матч ТВ» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в понедельник покинул пост главного тренера «Динамо». Он возглавил «бело‑голубых» летом 2025 года, заключив трехлетний контракт. Карпин совмещал работу в клубе и сборной России.

— Карпин покинул «Динамо». Правильное ли это решение?

— Правильное решение. По‑человечески большие трудности и проблемы, сколько сил и нервных клеток надо было тратить. Явно не хватало времени на то, чтобы сосредоточиться на подготовке команд. В сборной у него есть хорошие помощники, которые могут просматривать игры российского чемпионата, подбирать кандидатов, дальше они собираются все вместе. Но в «Динамо» он передавал [какие‑то поручения] помощникам, а это далеко не то, что необходимо команде. Думаю, он принял самое верное решение. В дальнейшем он будет лучше себя чувствовать и оказывать нашей сборной помощь гораздо основательнее.

— Кого бы хотели видеть главным тренером «Динамо»?

— Стаса Черчесова. Он один из тех, кто способен реализовать все то, что необходимо «Динамо», — сказал Игнатьев «Матч ТВ».

«Динамо» после 15 туров с 17 очками занимает 10‑е место в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ). В ближайшем туре команда сыграет дома с махачкалинским «Динамо».

Карпин занимает должность главного тренера сборной России с июля 2021 года. Национальная команда на данный момент не участвует в международных турнирах по решению УЕФА и ФИФА, но регулярно проводит товарищеские матчи. В ноябре сборная России сыграла с командами Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Бело‑голубые» в матче 16‑го тура 23 ноября примут махачкалинское «Динамо». Начало встречи в 17:30.

