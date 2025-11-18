Защитник ЦСКА рассказал о настрое в команде

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что в команде пока не думают о возможном чемпионстве.

"О чемпионстве пока не думаем, просто будем двигаться от матча к матчу. Не нужно загадывать, лететь куда-то, нужно выигрывать матчи, которые у нас есть", - сказал Круговой в интервью "Матч ТВ".

После первого круга чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка. "Армейцы" по дополнительным показателям уступают "Краснодару" первую строчку.

В следующем туре красно-синие сыграют на выезде против московского "Спартака". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.