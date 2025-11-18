Карпин попрощался с игроками «Динамо»

Сегодня утром, 18 ноября, Валерий Карпин провел прощальную встречу с игроками «Динамо» на базе в Новогорске.

Накануне, 17 ноября, было официально объявлено о решении Карпина прекратить свою деятельность в качестве главного тренера бело-голубых с целью полного посвящения себя работе со сборной России. Вместе с ним команду также покинул его помощник Луис Мартинес.

В феврале специалист под подобным предлогом покинул «Ростов».

Ролан Гусев был представлен игрокам и персоналу как исполняющий обязанности главного тренера.

Следующий матч в РПЛ столичный клуб проведет 23 ноября махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

По завершении первой половины текущего чемпионата, московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков.