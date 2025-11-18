Челестини высказался об отставках в РПЛ

Челестини об отставках в РПЛ: «Мне жаль, успехов добиваются клубы, которые сохраняют терпение. Не считаю, что новый тренер поменяет что-то в «Спартаке»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выразил сожаление по поводу тренерских отставок в Мир РПЛ.
В субботу ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 16-м тура РПЛ, на прошлой неделе пост главного тренера красно-белых покинул Деян Станкович. В понедельник Валерий Карпин покинул «Динамо».
– Много отставок в этом перерыве на матчи сборных.
– Мне жаль, не нравится, когда прощаются с тренерами. Надо верить, иметь общее видение, давать работать. Клубам, которым удается сохранять терпение, добиваются успехов.
– Вы остаетесь?
– Я да, продолжаю тренировать.
– Что поменяется в матче со «Спартаком»?
– Не считаю, что новый тренер поменяет что‑то в «Спартаке». Нам надо все равно готовиться, – сказал Челестини.
