Талалаев высказался о выездном матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что матчи на натуральном и искусственном поле кардинально отличаются.

© Sports.ru

В субботу «Балтика» сыграет с «Оренбургом» на выезде в 16-м туре Мир РПЛ.

– Матч будет проходить в Оренбурге в конце ноября на искусственном поле. Для меня футбол на натуральном поле и на искусственном, тем более замерзшем поле, что бы ни говорили про подогрев, – это два разных вида спорта.

– Что делать?

– Готовиться, – сказал Талалаев.