Смолов высказался о правиле «Любая рука – пенальти»

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов рассказал, как бы отнесся к правилу «Любая рука в штрафной – пенальти».

Данное правило в этом году появилось в WINLINE Медиалиге. 11-метровый удар назначается за попадание в любую не прижатую руку в штрафной площади.

Федор Смолов: Если есть посыл сделать футбол более привлекательным, то для этого можно, например, ввести правило «Любая рука в штрафной – пенальти». Почему? Потому что это увеличит количество голов, футбол станет более смотрибельным, для зрителей это прикольно. Я этот поинт понимаю.

Дмитрий Егоров: Тебе было бы комфортно, если бы за каждую руку ставили пенальти?

Смолов: Да, если бы сказали, что любая рука – пенальти. Вытянутая, прижатая, в кармане она или ты закурить доставал. Хотя бы будет понятная трактовка. А защитники пусть руки прячут за спиной.

Егоров: В Медиалиге уже есть это правило. И был момент, когда защитник выбивал мяч из своей штрафной в аут и попал партнеру в руку – мяч просто чиркнул по пальцу. Судья на ВАР убедился, что действительно чиркнул, и дал пенальти.

Смолов: Если так будет все время, ни у кого не будет вопросов. Любая рука – пенальти, пусть даже просто чиркнуло!