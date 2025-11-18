Экс-арбитр РПЛ назвал лучшего судью первого круга РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров назвал лучшего судью первого круга РПЛ-2025/26. На программе SMOL FM специалисту предложили выбрать лучшего судью в формате небольшого турнира. В финале Егоров выбрал Кирилла Левникова.

«Левников. В этой паре Левников. Стабильность – прошлогодний сезон очень крутой, в этом году тоже хорошо работает», – сказал Егоров.

Левников обслуживает матчи РПЛ с 2014 года (166 матчей), в период с 2024 по 2025 год отработал на матчах чемпионата Саудовской Аравии. В текущем розыгрыше чемпионата России показа 40 желтых карточек в девяти матчах и назначил три пенальти.

Егоров работал на матчах РПЛ с 2011 по 2017 год, отсудил 110 матчей.