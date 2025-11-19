Роналду посетил ужин в Белом доме

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду в качестве почетного гостя посетил ужин в Белом доме и познакомился с семьей президента США Дональда Трампа, сообщает ESPN.

Во вторник Трамп принял в Белом доме наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Роналду выступает за саудовский клуб «Аль‑Наср» и был приглашен на мероприятие в честь принца.

Трамп поблагодарил футболиста за то, что тот пришел. Президент США сообщил, что его младший сын 19‑летний Бэррон Трамп — большой фанат Роналду.

— Бэррон и Криштиану познакомились. Похоже, теперь Бэррон немного больше уважает своего отца, просто потому, что я их познакомил, — заявил Трамп.

Роналду 40 лет, он пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.

Сборная Португалии в воскресенье отобралась в финальный турнир чемпионата мира‑2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.