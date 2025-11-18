Карпину предлагали продолжить работу в «Динамо»

В «Динамо» заявили, что предлагали Валерию Карпину продолжить работу в клубе
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что ушедшему в отставку Валерию Карпину предлагали продолжить работу в клубе. Бело-голубых Карпин покинул накануне, 17 ноября. Возглавил команду российский специалист минувшим летом.
Московское «Динамо» после 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги расположилось на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».