Черчесов высказался о серии «Ахмата» без побед

Черчесов о серии «Ахмата» без побед: «Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное – реакция»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о серии команды без побед.
Грозненцы не побеждают в 7 матчах подряд во всех турнирах – у команды 5 поражений и 2 ничьих с 27 сентября.
«Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное – реакция! Реакция на проигрыш, реакция на ситуацию, на любое действие», – сказал Черчесов.
22 ноября «Ахмат» сыграет на выезде с «Рубином» в 16-м туре Мир РПЛ.
Черчесов о серии «Ахмата» без побед: «Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное – реакция»
Кисляк о матче со «Спартаком»: «Его смотрит вся футбольная Россия, даже те, кто не следит за футболом. C детства пошло, что это самое главное дерби страны»
Серебряный призер ЧМ-2025 по гребному слалому Миназова: «Мы сидим без зарплаты, сборная рушится. Все выглядит так, что в новой федерации мы никому не нужны»
Черчесов о серии «Ахмата» без побед: «Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное – реакция»
Кисляк о матче со «Спартаком»: «Его смотрит вся футбольная Россия, даже те, кто не следит за футболом. C детства пошло, что это самое главное дерби страны»
Серебряный призер ЧМ-2025 по гребному слалому Миназова: «Мы сидим без зарплаты, сборная рушится. Все выглядит так, что в новой федерации мы никому не нужны»