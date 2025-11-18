Черчесов высказался о серии «Ахмата» без побед

Черчесов о серии «Ахмата» без побед: «Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное – реакция»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о серии команды без побед.

Грозненцы не побеждают в 7 матчах подряд во всех турнирах – у команды 5 поражений и 2 ничьих с 27 сентября.

«Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное – реакция! Реакция на проигрыш, реакция на ситуацию, на любое действие», – сказал Черчесов.

22 ноября «Ахмат» сыграет на выезде с «Рубином» в 16-м туре Мир РПЛ.

