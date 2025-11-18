Личка готов вернуться в «Динамо»

Марио Личка, брат экс-тренера московского «Динамо» Марцела Лички, заявил о готовности специалиста вернуться к работе с бело-голубыми. Ранее клуб объявил об уходе с поста главного тренера Валерия Карпина.

«Мы готовы вернуться в РПЛ. Если хотят, чтобы мы вернулись в «Динамо», почему бы и нет, но... Мы амбициозны и будем требовательны, чтобы достичь своих целей», – сказал младший брат тренера.

Марцел проработал в «Динамо» два года и был уволен весной сезона-2024/25. В розыгрыше РПЛ-2023/24 команда чеха в последнем туре упустила чемпионство.

В 2025 году Личка был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк» – команда опустилась на последнюю строчку Суперлиги.

Марио работает ассистентом в клубах брата со времен «Оренбурга». Будучи игроком, провел три матча за национальную команду Чехии.