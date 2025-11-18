Талалаев объяснил, почему не примет предложение от "Спартака"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, почему не примет предложение от "Спартака".

"Могу ли допустить, что приму предложение, если "Спартак" придёт этой зимой? На сегодня - нет. Я занимаюсь своим делом, получаю удовольствие. У меня редко так было, когда такая идиллия. Когда пришёл в "Балтику", слышал от одного из руководителей: "Всё равно уйду в топ-клуб". А зачем? Мы можем здесь построить топ-клуб", - сказал Талалаев в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат".

После первого круга "Балтика" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 28 набранными очками, а "Спартак" располагается на шестой позиции, имея в своём активе 25 баллов.

Напомним, 11 ноября красно-белые объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию с Деяном Станковичем. Сербский специалист работал в команде с июня 2024 года. В прошедшем сезоне занял четвёртое место. Сейчас временно исполняет обязанности главного тренера Вадим Романов, входивший в тренерский штаб Деяна Станковича.