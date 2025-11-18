Минспорт получил предложение ввести налог на легионеров в РПЛ

Министерству спорта предложили сократить лимит до 8-9 легионеров в заявке.

© Sports.ru

Предложение прозвучало на встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России, сообщает РИА Новости. Эксперты отметили, что низкий уровень легионеров в клубах Мир РПЛ связан с тем, что подбором игроков занимается менеджмент клубов, а не тренеры.

Также было предложено ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке. Предполагается, что налог будет рассчитываться исходя из места в таблице по итогам сезона – чем выше место, тем больше будет сумма.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».