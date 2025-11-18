Известный функционер: ни один топ-клуб больше не позовет Карпина

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о работе Валерия Карпина в "Динамо".

17 ноября московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского клуба. Специалист работал в "Динамо" с лета текущего года.

"Очевидно, что дела у Карпина в "Динамо" не задались, он провалил работу тут. Думаю, что ни один топ-клуб больше не предложит ему работу", - сказал Камоцци.

До перехода в "Динамо" Карпин работал в "Ростове".

На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера у бело-голубых назначен Ролан Гусев. Следующий матч команда проведёт на своём поле против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.