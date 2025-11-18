Известный функционер: ни один топ-клуб больше не позовет Карпина

Франко Камоцци: ни один топ-клуб больше не позовет Карпина
Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о работе Валерия Карпина в "Динамо".
17 ноября московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского клуба. Специалист работал в "Динамо" с лета текущего года.
До перехода в "Динамо" Карпин работал в "Ростове".
На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера у бело-голубых назначен Ролан Гусев. Следующий матч команда проведёт на своём поле против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.