Экс-тренер «Локомотива» представил свою идею лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин предложил свою идею лимита на легионеров в Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день клубы чемпионата России могут включать в заявку до 13 иностранных футболистов, выпуская одновременно на поле восемь из них.

© Чемпионат.com