Экс-защитник «Динамо» готов возглавить команду

Экс-защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир заявил о готовности возглавить бело-голубых после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина.

© ФК «Динамо»

«Я готов возглавить «Динамо». Если не сейчас, то, точно в будущем. Это мой клуб! Команда показала качественный футбол, в этом нет сомнений. Но, к сожалению, не все работало» , – заявил Уилкшир.

Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год, в 2016 году числился игроком «Ахмата», после чего вернулся обратно в московский клуб на сезон-2016/17. Был одним из двух австралийских легионеров РПЛ в истории лиги (второй – Иван Франьич из «Торпедо»).

Уилкшир завершил карьеру игрока в 2018 году, после чего начал работать тренером. Сейчас работает ассистентом в молодежной сборной Австралии и академией «Сентрал Кост Маринерс».