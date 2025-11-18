Исполняющий обязанности тренера "Динамо" обратился к болельщикам

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев обратился к болельщикам бело-голубых.

© ФК "Динамо"

Временную должность Гусев занял после ухода в отставку Валерия Карпина, возглавлявшего "Динамо" с июля этого года.

"Дорогие болельщики, нам очень нужна ваша поддержка в матче с "Динамо" Махачкала. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваши ожидания", — сказал Гусев пресс-службе московского клуба.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками располагаются на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, их соперники по предстоящему матчу с 14 баллами занимают 12-ю строчку.

Динамовское дерби пройдет в воскресенье, 23 ноября, на "ВТБ Арене" в Москве. Начало — в 17:30 мск. В первом круге махачкалинцы обыграли москвичей со счетом 1:0.