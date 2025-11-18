Исполняющий обязанности тренера "Динамо" обратился к болельщикам

Гусев обратился к болельщикам "Динамо" в преддверии матча с "Динамо" Мх
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев обратился к болельщикам бело-голубых.
Временную должность Гусев занял после ухода в отставку Валерия Карпина, возглавлявшего "Динамо" с июля этого года.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками располагаются на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, их соперники по предстоящему матчу с 14 баллами занимают 12-ю строчку.
Динамовское дерби пройдет в воскресенье, 23 ноября, на "ВТБ Арене" в Москве. Начало — в 17:30 мск. В первом круге махачкалинцы обыграли москвичей со счетом 1:0.