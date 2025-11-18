Нападающий "Оренбурга" поделился мнением о чемпионатах России и Турции

Нападающий "Оренбурга" Эмирджан Гюрлюк поделился мнением о чемпионатах России и Турции.

© Rusfootball

В оренбургский клуб Гюрлюк перешел в 2023 году из турецкого "Алтынорду" за 1,2 млн евро.

"В целом турецкий чемпионат и РПЛ очень похожи. Но российский футбол более тяжелый. В России порой нужно буквально драться и бороться. В Турции все немного по-другому — там больше техники и больше качественных игроков", — сказал Гюрлюк в беседе с Legalbet.

На данный момент Эмирджан Гюрлюк провел за "Оренбург" 61 матч, в которых забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

После первого круга Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 оренбуржцы с 11 очками занимают 14-е место турнирной таблицы. В 16 туре "Оренбург" сыграет дома с "Балтикой" (5-е место, 28 очков). Встреча пройдет 22 ноября, начало — в 14:00 мск.