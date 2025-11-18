Головин подвел итоги года

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин в разговоре с «Матч ТВ» назвал нормальным уходящий год для национальной команды.

© Матч ТВ

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей. Команда Валерия Карпина победила сборные Гренады (5:0), Замбии (5:0), Белоруссии (4:1), Катара (4:1), Ирана (2:1) и Боливии (3:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1), проиграла Чили (0:2).

— Как оцените игру с Чили?

— Хорошо играли, но потеряли концентрацию, допустили две ошибки и пропустили голы. Мы играли лучше, чем соперник.

— Прервалась серия из 23 матчей без поражений. Какими будут итоги года для сборной?

— Нормальный год получился, хотя я нечасто играл, — сказал Головин «Матч ТВ».

Головин в 2025 году принял участие в трех матчах сборной России и забил два мяча.