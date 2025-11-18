Газзаев рассказал о пользе частного финансирования команд

Появление частных клубов и клубов с частно-государственным партнерством увеличит их внимание к выбору иностранных футболистов и зарплатам. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев.

Во вторник пресс-служба Министерства спорта РФ сообщила, что министр спорта Михаил Дегтярев провел встречу с бывшими главными тренерами сборной России. Газзаев на встрече подчеркнул, что 81% клубов в Мир - Российской премьер-лиге и 78% в Футбольной национальной лиге зависят от госфинансирования.

"Я говорил о финансировании клубов. Когда в России будут частые клубы или клубы с частно-государственным партнерством, будет другой уровень легионеров и тренеров, а также потолок зарплат, - сказал Газзаев. - Пример "Краснодара" здесь явный. Когда я работал в ЦСКА, было то же самое, клуб финансировался за счет частных инвестиций, оттуда были великолепные результаты. Самой главной задачей является появление клубов с частным или частно-государственным партнерством. Тогда отпадут все вопросы с легионерами и потолком зарплат. Как вы можете, допустим, тому же владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому говорить платить такому игроку столько, а тому - столько. Клубы на частных инвестициях будут лучше подходить к выбору легионеров".