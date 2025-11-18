В «Динамо» рассказали, будут ли сейчас искать нового главного тренера после ухода Карпина

Чемпионат.com

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что бело-голубых до конца календарного года будет тренировать Ролан Гусев, который исполняет обязанности главного тренера команды после ухода Валерия Карпина.

В «Динамо» рассказали, когда будут искать нового главного тренера
© Чемпионат.com

«До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», — приводит слова Степашина «Интерфакс».

Московское «Динамо» после 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги расположилось на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости