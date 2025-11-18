Чемпион СССР дал совет «Спартаку»

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов заявил, что столичному «Спартаку» надо пригласить российского тренера, передает «Чемпионат».

«Я всегда говорил, что «Спартаку» нужен свой, российский тренер. Я всегда за наших специалистов. Они могут сделать намного больше для наших клубов, чем иностранцы», — сказал Иванов.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.