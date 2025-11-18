Кисляк и Ивлев вошли в топ-10 опорных полузащитников

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк и игрок «Пари НН» Андрей Ивлев вошли в топ-10 опорных полузащитников до 21 года по числу опасных передач под высоким прессингом по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Согласно данным источника, 18-летний Ивлев расположился на восьмой строчке. Он в среднем выполняет 1,44 опасной передачи на 90 минут. 20-летний Кисляк занимает девятое место. Футболист красно-синих делает 1,41 передачи. Возглавил список 19-летний полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит с показателем 2,20 опасной передачи на 90 минут.

После 15 туров Мир РПЛ ЦСКА с 33 очками занимает второе место, а «Пари НН» (8) — 16-е.