В «Динамо» оценили уход Карпина
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит «Интерфакс».
Степашин отметил, что в команде не было никаких конфликтов, которые могли бы повлиять на решение Карпина об уходе.
«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение», — заявил он.
Он добавил, что в настоящее время другие кандидатуры на пост главного тренера не рассматриваются.
17 ноября Карпин объявил о своем уходе из команды. Он объяснил свое решение нежеланием совмещать работу в «Динамо» и сборной России.
Позднее стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» вместо Карпина назначили Ролана Гусева. Ранее он уже исполнял обязанности главного тренера клуба после ухода Марцела Лички.
