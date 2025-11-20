Тренер «Динамо» обратился к болельщикам

Тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что футболисты команды сделают всё, чтобы в ближайшее время порадовать своих болельщиков.

© Матч ТВ

В четверг «Динамо» провело открытую тренировку в Новогорске. Возглавляющий сборную России по футболу Валерий Карпин в понедельник объявил об уходе c поста главного тренера московского «Динамо». Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Ролан Гусев.

— Мы помним, когда в прошлый ваш заход был матч со «Спартаком», вы ярко настраивали команду. Ждать что‑то подобное в ближайших четырех играх до зимней паузы?

— Да нет. Это медиа. Может их не пускать в раздевалку? Посмотрим (смеется).

— Что можете сказать болельщикам по поводу результатов?

— Ждем, что они придут нас поддержать и будут гнать вперед команду. Для нас самое главное это — их поддержка. А мы будем делать всё, чтобы они не замолкали, — передает слова Гусева корреспондент «Матч ТВ».

«Динамо» после 15 туров занимает 10‑е место в таблице МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ), набрав 17 очков.

В ближайшем туре московская команда сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет 23 ноября в Москве и начнется в 17:30 (мск). Прямую трансляцию смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.