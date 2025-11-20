Руни — о Кейне: считаю его лучшим игроком сборной Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о футболисте «Баварии» Гарри Кейне.

«Кейн побьёт рекорд по количеству матчей за сборную, учитывая, за какую сборную он играет. Я просто считаю, что его развитие, как игрока, невероятно. Он напоминает мне Криштиану Роналду в те времена, когда мы играли за «Манчестер Юнайтед». Иногда он бьёт под безумным углом, а ты думаешь: «Что ты делаешь? Пасуй!». А он снова продолжает бить — и правой, и левой ногой. Считаю его лучшим игроком сборной Англии. Статистика, которую он набирает, просто невероятна», — приводит слов Руни Goal.com.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал три результативные передачи. В рамках отбора на ЧМ-2026 футболист сыграл за сборную Англии восемь матчей и забил восемь мячей.