В РФС отреагировали на новость о проведении турнира с участием сборной России во время ЧМ

Российский футбольный союз (РФС) не собирается проводить турнир с участием сборной России во время чемпионата мира.

Об этом «Матч ТВ» рассказал источник в организации.

«Не соответствует действительности», — сказал источник.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.