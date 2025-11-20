Стало известно, что может ускорить возвращение Нико Паса в мадридский «Реал»

Мадридский «Реал» продолжает наблюдать за прогрессом 21-летнего воспитанника клуба Нико Паса, выступающего в составе «Комо». Об этом сообщает AS.

По информации источника, согласно контракту футболиста, грядущим летом «сливочные» смогут выкупить его за € 9 млн. По окончании сезона-2026/2027 цена на полузащитника возрастёт до € 10 млн для «Королевского клуба».

Подчёркивается, что удачное выступление Паса на грядущем чемпионате мира способно ускорить его возвращение в «Реал». Полузащитник играет за сборную Аргентины, которая ранее квалифицировалась на мировое первенство.

В нынешнем сезоне Пас принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.