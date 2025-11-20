Жеребьевка стыков отбора ЧМ-2026. Италия против Северной Ирландии, Украина – Швеция, Польша сыграет с Албанией, Турция – с Румынией, Суринам встретится с Боливией
В число участников европейских стыковых матчей вошли Италия, Украина, Косово, Польша, Дания, Турция, Уэльс, Словакия, Чехия, Албания, Босния и Герцеговина и Ирландия, занявшие вторые места в своих отборочных группах. К ним присоединились четыре команды с лучшим рейтингом в Лиге наций – Румыния, Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония.
16 команд разделены на четыре пути плей-офф, по четыре команды в каждом. Матчи плей-офф пройдут в формате полуфиналов с одним матчем, а затем в формате одноматчевого финала, в которых определятся последние четыре участника чемпионата мира от Европы.
Квалификация ЧМ-2026
Плей-офф. Европа
Путь А
1/2 финала
Италия – Северная Ирландия
Уэльс – Босния и Герцеговина
Путь B
1/2 финала
Украина – Швеция
Польша – Албания
Путь C
1/2 финала
Турция – Румыния
Словакия – Косово
Путь D
1/2 финала
Дания – Северная Македония
Чехия – Ирландия
Также сегодня прошла жеребьевка межконтинентальных стыков. В них примут участие 6 сборных: две сразу отобрались в финал стыков по рейтингу ФИФА среди них, еще четыре начнут с полуфиналов.
Квалификация ЧМ-2026
Межконтинентальный плей-офф
Путь 1
1/2 финала
Новая Каледония – Ямайка
Финал
ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка
Путь 2
1/2 финала
Боливия – Суринам
Финал
Ирак – Боливия / Суринам
Полуфинальные игры европейских стыков пройдут 26 марта 2026 года, финалы – 31-го. Матчи межконтинентальных стыков тоже пройдут в марте, точные даты пока не определены.
