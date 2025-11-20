Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей в Европе к ЧМ

Стали известны итоги жеребьёвки стыковых матчей в Европе к чемпионату мира — 2026
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей за право принять участие на чемпионате мира — 2026 среди европейских сборных. ЧМ-2026 пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде.
Италия — Северная Ирландия;
Уэльс — Босния и Герцеговина;
Украина — Швеция;
Польша — Албания;
Турция — Румыния;
Словакия — Косово;
Дания — Северная Македония;
Чехия — Ирландия.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
